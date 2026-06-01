夏の大型音楽特番、TBS系「音楽の日2026」が、7月18日午後2時から8時間にわたって生放送される。総合司会は16回連続となる同局の安住紳一郎アナウンサー（52）と、江藤愛アナウンサー（40）が務める。同番組は東日本大震災が発生した11年に「音楽のチカラで日本を元気に！」という願いを込めて始まった。今年は「こえる。きこえる。」をテーマに、何度となく限界や痛みをともに超えてきた数々の名曲と熱いパフォーマンスを届ける。