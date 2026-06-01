広島商船高等専門学校は1日、NTTドコモ中国支社、ソフトバンク、楽天モバイルの各社と、災害発生時における通信確保および復旧支援を目的とした連携協定を締結した。広島商船高専が運航する練習船「広島丸」を災害支援に活用する。 広島商船高専 練習船「広島丸」 災害発生時には、広島丸での船上基地局の設置と運用が行われる。あわせて、復旧機材の海上輸送や、復旧作業員の宿泊支援が実施される。 また、平時
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