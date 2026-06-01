pringは22日、個人間送金アプリ「pring（プリン）」の全サービスを12月1日に終了すると発表した。8月24日に資金移動業を廃止し、順次サービスを終了していく。 サービスの完全終了に向け、各種機能が段階的に停止される。チャージ（銀行口座・セブン銀行ATM・オートチャージ）、セブン銀行ATMでの出金、加盟店での決済、送金機能（個人間およびメインからサブアカウントへの送金）は