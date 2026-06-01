整体院で看板犬を務める3匹のミニチュアシュナウザーさん。希望者のみが体験できるという圧が強い『犬オプション』が受けたすぎると話題になっているのです。 犬好きにはたまらない、微笑ましいサービスを捉えたその光景は記事執筆時点で40万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。 【写真：整体院で働く3匹の看板犬→希望者のみの『犬オプション』】 整体院で働く3匹の看板犬 Xア