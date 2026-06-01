体重58キロもある超大型犬さんの独特すぎるヘアスタイルが「五右衛門みたいで可愛すぎw」「笑いが止まりませんw」と大反響！投稿は、記事執筆時点で3万8000回以上も閲覧されています。 【写真：『歌舞伎すぎるｗｗ』体重58キロの超大型犬→見たことがない『特殊なヘアスタイル』】 超大型犬さんのヘアスタイルが話題に TikTokアカウント「サンクのヌナ（@_cinqtok_）」さまは、体重58キロ超えのバーニーズマウ