たまーに口周りの毛を口の中に巻き込んで、口を閉じてるのにキバがちらっと見える時があります。その口元が可愛いんですよね～！ 口元の丸みとちっちゃいキバがとにかく可愛い。 この状態はたまにしかないし、長くは続かないので、写真に撮れたことがないかもしれない…？今度見た時はすかさず写真を撮ってみたいと思います！