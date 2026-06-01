犬が『ゆっくり歩く』理由5選 家の中や散歩中に、愛犬がゆっくりと歩く姿を目にしたことはありませんか？いつも元気なのにどうしたのかしら…そう感じるかもしれません。犬が『ゆっくり歩く』のには理由があります。一緒に見ていきましょう。 1.疲れている 長時間の散歩やドッグランで走り回った後など、体をたくさん動かしたときは犬も疲労困憊に。体力を消耗しているため、帰り道や帰宅後は足取りが重くなっているの