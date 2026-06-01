ドッグランで遊んでいたボーダーコリーさん。外に親子連れの姿を見つけると、飼い主さんに『どうする？』と聞きにきて…まさかの賢すぎる行動が話題になっているのです。 思わず笑顔になる、サービス精神に溢れたその光景は記事執筆時点で54万回を超えて表示されており、1.6万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：サービス精神旺盛な犬が『親子連れ』を発見→『どうする？』と