台湾・台北で始まったテクノロジー見本市「Computex 2026」のオープニング基調講演において、米クアルコムのクリスチアーノ・アモンCEOが登壇した。 アモンCEOは、2026年を「エージェントの年」と位置づけ、スマートフォンをはじめとするデバイスの役割が根本的に変わる未来や、それを支える次世代通信「6G」の重要性についてメッセージを発信した。 スマホ中心の時代から「AIエ&