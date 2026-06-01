あなたは大丈夫？犬から馬鹿にされる人の特徴 犬のワガママを何でも通す 愛犬がおねだりをしてくる姿はとても健気で愛らしく、ついつい要求に応えてあげたくなる気持ちはわかります。ですが犬が要求するままに何でも希望を叶えてあげていると、犬は「この人は自分の言うことを何でも聞いてくれる」と認識してしまいます。 愛犬がいつも自分におねだりに来る場合、あなたは犬から「何でも要求を聞いてくれる都合の良い