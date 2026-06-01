吉本興業グループのFANYは、新作ゲームアプリ「爆走！エバースのお掃除ロボットカー」を6月12日に配信を開始すると発表した。iPhoneやAndroid、TikTok Mini Game向けに展開される。 「爆走！エバースのお掃除ロボットカー」は、M-1グランプリ2025の決勝ファーストステージで最高得点を記録した、エバースの漫才「車」をベースにしたアプリ。基本プレイ無料