Official髭男dismが、7月15日にリリースする2025年春に開催したバンド初のスタジアムツアーの模様を収めたライブ映像作品より、「Pretender」のライブ映像を公開した。 （関連：【映像あり】Official髭男dism、ライブ映像作品より「Pretender」ライブ映像公開） 本作は、全4公演で約25万人を動員したスタジアムツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』のツアーファイナル公演となる、