宇多田ヒカルが、甲本ヒロトをゲストに迎えた「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」をリリースする。 （関連：バイリンガルデュエット、なぜ増加？宇多田ヒカル、星野源、幾田りら……“社会の変化”を反映する音楽の未来） 今回のコラボレーションは、甲本への宇多田サイドからのオファーで実現した。本楽曲は6月24日にリリースする『パッパパラダイス』の7インチアナログレコード盤に収