「第３５回日本映画批評家大賞」の授賞式が１日、都内で行われ、映画「愚か者の身分」が作品賞、主演俳優賞など４冠を受賞。主演の北村匠海や林裕太、永田琴監督らが登壇した。最も優れた映画作品に贈られる作品賞を受賞した永田監督は「作品賞は、みんなでもらった賞。ここにいないスタッフも自分の賞だと思ってもらいたい。本当にありがとうございます」と感謝。北村に背中を押されてマイクの前に立った林は「作品が評価され