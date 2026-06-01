Ｊ２磐田のＭＦグスタボシルバ（２８）の退団が決定的となったことが１日、分かった。関係者によると、契約満了日だった５月３１日までに条件面で合意に至らなかったという。シルバは昨年７月に磐田へ加入。今季は明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグで１８試合に出場し、５得点をマークした。４月には５試合で３得点を挙げる活躍を見せ「明治安田ＪリーグＫＯＮＡＭＩ月間ＭＶＰ」に選出されていた。一方で、プレーオフ第１戦だ