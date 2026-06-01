お笑い芸人のまちゃまちゃがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。２０２１年１１月８日に呼吸不全のため死去した人気占い師・細木数子さんに言われた“あること”をいまだに守っていると明かした。細木さんの生涯を描いたＮｅｔｆｌｉｘのドラマ「地獄に堕ちるわよ」の話題になり、細木さんと共演したこともあると語ったまちゃまちゃ。細木さんに言われたこと