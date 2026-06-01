お笑い芸人のまちゃまちゃがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。２０２１年１１月８日に呼吸不全のため死去した人気占い師・細木数子さんについて語った。細木さんの生涯を描いたＮｅｔｆｌｉｘの主演ドラマ「地獄に堕ちるわよ」の話題になり、「ちゃんとお会いしたことあるんで。『ズバり言うわよ』も出させていただいたし、あと、特番とかでもご一緒させて