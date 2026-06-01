「Ｇ３・オールレディースリップルカップ」（１日、多摩川）南彩寧（２３）＝兵庫・１３２期・Ｂ１＝が３日目９Ｒで存在感を示した。インの武井莉里佳（兵庫）と攻める落合直子（大阪）が１Ｍで大競り。４コースから差して抜け出した。「勝てて良かった。落合さんが追っかけてきていたので緊張した。今のは展開ありきですけどね」と当地初勝利に笑みがこぼれた。調整は「チルトを０・５にしたけどターン回りも良さそう。ペ