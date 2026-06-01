8日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』3時間スペシャル（後7：00）の出演アーティストと歌唱曲が1日、発表された。【写真】LDH選抜！「踊ってみた企画」出演アーティスト音楽番組史上初となるアーティストが１ヶ月間毎回出演してライブを届ける大反響企画「マンスリーライブ！」には、デビュー6周年を迎えたSixTONESが参加する。2週目となる今回は、ラブソングをパフォーマンス。人気曲「マスカラ」「バリア」に加え