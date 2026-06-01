◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月１日、栗東トレセンウォーターリヒト（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）は、トレセンの全休日でもあり、馬房でリラックスしていた。大久保厩務員は「体調はいいです。１週前追い切りも頑張っていましたから」とうなずいた。その１週前追い切りは、厩舎の看板馬メイショウタバルと併せ、ＣＷコースを６ハロン８２秒４―１１秒１でびっしり