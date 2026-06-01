５児のママでタレント・辻希美が５月３１日、自宅の庭のプールで、第４子三男（７）、昨年８月８日に誕生した末っ子の第５子次女と水遊びをして過ごしたことを明かした。夏を思わせる天気だった３１日。「今日はプールしたよ♥♥夢は水遊び」とインスタグラムのストーリーズに投稿。夫で俳優・杉浦太陽が三男と大きなプールに入っており、水をためたおもちゃの流れるプールで次女が遊ぶ写真を添えた。自宅の庭だが