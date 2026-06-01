自民党の鈴木俊一幹事長は1日の記者会見で、飲食料品の消費税減税を巡り、実施する場合は期間を限定すべきだとの認識を示した。「消費税は重要な基幹税であり、減税して2年間で元に戻せなければ、財政的に大変大きな影響を与える。市場も含め国民の理解を得ることが重要だ」と指摘した。同時に「社会保障国民会議で議論が進められている。飲食料品の消費税をゼロや1％にすべきだとか、減税は必要ないとかを申し上げるのは控え