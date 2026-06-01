タレントの中川翔子（41）が1日、自身のインスタグラムを更新。昨年9月に出産した双子の弟がつかまらずに立ったと報告した。中川は「八ヶ月と一日、弟くんが立ったー！2秒くらい！つかまらずに！びっくりして写真撮りそびれたけど！」とつづった。絵日記でその時の様子も紹介。片手つかまり立ちは「6カ月半からずっとやっていた」とし「日々の成長、シンカ、はやいなぁぁ」と感激。また、「お兄ちゃんはスタッとしてから