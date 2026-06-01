ロシアが一方的に併合したウクライナ南部クリミア半島でガソリンが不足し、販売が制限されている。ロシアの侵略に抵抗するウクライナが前線から離れた後方地域への無人機攻撃を強化し、露軍の補給線が混乱しているためだ。露側からは、露軍の作戦行動に影響するとの懸念が出ている。クリミアの占領当局幹部は５月３０日、ガソリン販売について、３１日から公共交通機関向けを優先し、一般車両向けは１台あたり１日２０リットル