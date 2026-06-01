俳優の北村匠海が１日、都内で行われた「第３５回日本映画批評家大賞」授賞式に出席し、映画「愚か者の身分」（永田琴監督）で主演男優賞を受賞。同作で共演した綾野剛について語った。劇中で闇ビジネスの世界に身を置く若者たちのひとり・タクヤを演じた北村。主演男優賞を受賞し「今後も映画のために何ができるのか、考えてチャレンジして、出会いを大切にできる役者に（なれるよう）精進していきたい」と高みを見据えた。