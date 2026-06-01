タレントの千原ジュニアがＭＣの関西テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」が５月２６日放送され、ＪＯＹ、アントニーらがゲスト出演した。ＪＯＹは１０年以上前からアントニーと公私ともに親交があるといい、「元祖ハーフ会は俺とアントニーから始まってますから。ミーティングして、（デニス）行雄ちゃんと（関口）メンディーを呼んで」と説明。アントニーも「この４人で開催したら、ベッキーもハーフ会を開くらしいって、なぜか