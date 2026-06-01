すべての人のなかにいる「眠れる詩人」を揺り動かす──『谷川俊太郎詩集』を、若松英輔さんが解説 2026年6月のNHK『100分de名著』では、批評家・随筆家・詩人の若松英輔さんと『谷川俊太郎詩集』を読み解きます。 『二十億光年の孤独』での鮮烈なデビュー以来、70年以上にわたって多彩な作品を紡いだ詩人・谷川俊太郎。分かりやすい言葉で綴られながら哲学的でもある作品世界は、戦後日本の「詩の概念」を一変させたとい