【漫画】本編を読む【怖い場面あり、苦手な人は閲覧注意！】『入居条件：隣に住んでる友人と必ず仲良くしてください』（赤色マッシュ：漫画、寝舟はやせ：原作、ギギギガガガ：キャラクターデザイン原案/KADOKAWA）は、話題沸騰の同名小説のコミカライズ版だ。奇妙な求人広告から始まる、日常侵食ホラーである。住む場所も貯金も失った主人公・タカヒロが飛びついたのは、住み込みでマンションの一室を管理する仕事。月給15万円