【漫画】本編を読む今日も今日とて子育てをがんばるママたちにおすすめしたいのが『子育てしたら白目になりました』（白目みさえ）。育児あるあるを描いたコミックエッセイだ。母親には不思議な感覚が発動することがあるという。新生児がたくさんいる中でも我が子の泣き声が分かったり、自分が寝ている最中でも「泣きそう！」 と思ったら察知して起きることができたり。自分の子のうんちのにおいさえも分かる人もいるとか。