『オッドタクシー』『シナントロープ』の原作・脚本で知られる此元和津也の漫画『スピナーベイト』(幻冬舎コミックス)が、フジテレビ・FODでドラマ化される。6月30日の放送開始を前に、1日、都内で制作発表記者会見が行われ、主演の加藤清史郎をはじめ、駿河太郎、萩原護、奥野壮、高橋侃、桃児、吉澤要人(原因は自分にある。)、吉村界人が出席した。加藤清史郎主演の三井宏太を演じる加藤は、撮影を振り返り、「放課後の時間、昼