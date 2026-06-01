5月31日に閉幕した「ラリージャパン」のデザインマンホールのふたが盗まれたことがわかりました。 盗まれたのは「フォーラムエイト・ラリージャパン2026」を盛り上げようと、愛知県豊田市内に設置されたデザインマンホールのふた3枚です。 豊田市によりますと、1日午前8時45分ごろ、「マンホールのふたがなくなっている」と市に通報がありました。 市の職員が確認したところ