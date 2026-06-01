メ～テレ（名古屋テレビ） 共学化を探るか、伝統を維持するか？この地方の女子大学の「選択」が分かれています。それぞれの思いは？ 名古屋市東区にある、金城学院の施設。 「卒業生の人たちに、しっかりと理解をしていただきたいと思っているので、きちんとお伝えして」(金城学院 小室尚子 理事長) 金城学院大学は今年4月、運営する学校法人を再来年度から「名古屋学院大学」に変更すると発表。 共学化につ