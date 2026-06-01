【ソフィエラ（再生産）】 【メルティーナ（再生産）】 6月3日11時より予約開始 コトブキヤは、プラモデル「ソフィエラ」と「メルティーナ」の再生産分を6月3日11時より予約受付を開始する。 「SF×ファンタジー」を題材とした同社の新シリーズ「アルカナディア」より悪魔型ディアーズ「ソフィエラ」と獣人型ディアーズ「メルティー