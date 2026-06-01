人気オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 』（通称・日プ）から第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』が、 3月から放送中。放送開始直後から、国境を超えて熱狂を生む理由とは? 番組トレーナー2人の対談から、その魅力を解き明かします。シリーズ第4弾は世界から挑戦者が集結これまでJO1、INI、ME:Iを輩出してきたサバイバル・オーディション番組『PRODUCE101JAPAN』。そのシリーズ第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』