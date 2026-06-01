照りつける太陽。駅前の温度計は朝8時前で、すでに20度を示していました。6月1日。衣替えのシーズンを迎えたJR松本駅前では、日傘を差す人や夏の装いで通勤・通学する人の姿が見られました。高校生は「夏服です。最近朝も暑くなって、日差しも強くなっているなと感じる」「最近暑いので（夏服は）すごく涼しくなっていいなって思います」1日の長野県内は高気圧に覆われて晴れ、各地で気温が上がりました。安曇野市穂高で32.8