ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・つばきファクトリーの公式サイトが1日に更新され、台風6号接近による影響を考慮し、3日に開催を予定していたイベントを中止することが発表されました。公式サイトで「6月3日（水）に開催を予定しておりました『つばきファクトリー14thシングル発売記念＜ミニライブ＆お見送り会（6/3 池袋・サンシャインシティ 噴水広場）＞』ですが、台風6号接近による影響を考慮の上、開催を中止とさせ