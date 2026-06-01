地元消防などによると、1日午前10時40分ごろ、福島県喜多方市の老舗酒蔵「笹正宗酒造」で、「建物が燃えている」と119番があった。計3棟が燃え、けが人はいない。敷地には国の登録有形文化財に指定されている建物がある。