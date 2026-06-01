８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴが、７都市を巡る初のアリーナツアー（９月２３日、横浜アリーナで開幕）を開催することが１日、分かった。先月３０日にＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥで開催した単独公演でサプライズ発表した。公演のＭＣにて、川本笑瑠がＭＣでアリーナツアー開催をファンに発表。「こんなに早く全国のきゅーてすと（ファンネーム）に会いに行けることが本当にうれしいです。私たちもま