8月9日の平和祈念式典で「平和への誓い」を読み上げる被爆者の代表に、長崎市の本村チヨ子さんが選ばれました。 「子どもたちに泣き顔は似合わない」と平和祈念式典への決意を語りました。 （本村 チヨ子さん） 「今回はもう後が無い、私には被爆者として残された時間がない、精一杯メッセージを伝えることが残された私の使命ではないか」 8月9日の平和祈念式典で、平和への誓いを読み上げる被爆者の代表に決まった