長崎市の水道料金の改定について話し合う審議会が開かれ、平均で約12％の値上げとなる、新しい料金体系などをまとめた意見書の案が示されました。 8月に鈴木長崎市長に提出されるということです。 長崎市の上下水道局では、人口減少に伴う料金収入の減少や、施設の老朽化による更新の費用増加などを理由に、水道料金の改定を検討しています。 1日の審議会では、水道料金の平均改定率を12.27パーセント、基