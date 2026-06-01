今年も美しいアジサイが、長崎のまちを彩ります。 眼鏡橋周辺を彩るアジサイの花。 長崎市が市の花である「アジサイ」を、多くの人に楽しんでもらおうと毎年この時期、中島川沿いを中心に鉢植えを飾っています。 （山口県から） 「鮮やかな色にびっくりした。心が癒される」 （長崎市民・静岡県から） 「ブルーがきれいだった。花びらが密集して、白もきれいだった」 今年は、約20種類1300鉢が石畳