毎月、ぜひチェックしておきたい期待のゲームタイトルをピックアップしてお届けする本企画。2026年6月は、老舗のプロ野球ゲーム『パワプロ』の新作から、29年前にニンテンドー64で発売された『スターフォックス』のリメイクなど、話題作が数多く揃っている。ここでは、そのなかから特に注目度の高い4タイトルを紹介していく。 （関連：【画像あり】「パワプロ」シリーズ最新作や「HD-2D」による