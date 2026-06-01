8月9日の平和祈念式典で奉安される「原爆死没者名簿」の筆耕作業が始まりました。 今年は新たに約3300人分の名前が記されます。 一文字、一文字に、追悼の思いを込めます。 原爆によって犠牲になった人の名前や、亡くなったときの年齢が記される「原爆死没者名簿」。 （森田 孝子さん） 「被爆者の方々は高齢になって、いなくなる日が近づいているということをそれぞれが自覚して、自分の出来る形でつなげて