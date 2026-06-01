LE SSERAFIMが、新曲「BOOMPALA」のMVを公開した。メンバーのKAZUHAが撮影時のオフショットを自身のInstagramにアップしている。 （関連：【写真】LE SSERAFIM KAZUHA、スタイル際立つチューブトップ衣装のオフショットが「かわいすぎ」「美女」と話題） 「BOOMPALA」は5月22日にリリースするアルバム『‘PUREFLOW’ pt.1』のリード曲。「BOOMPALA」は世界的ヒット曲「Macarena」をサンプリングし、