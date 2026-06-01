ももいろクローバーZの新曲「会心の一劇」が、7月より放送開始のTVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』（TOKYO MX、MBS、BS11）のオープニング主題歌に決定した。 （関連：【映像あり】ももいろクローバーZの新曲「会心の一劇」使用アニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』PV） 同TVアニメは、ドッジボール漫画『炎の闘球児 ドッジ弾平』の正統続編。弾平のソウルを受け継ぐ弾平の娘 弾子が、令