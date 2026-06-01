休職時の社会保険料の扱いがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】勤め先からこんな請求書が…「休職してると毎月差額分を会社に振り込まないといけないんだけど、今回は大変そう。貯金ないからどうしようもないんやけどさ」と勤務先からの請求書を紹介したのは40代男性のゆきちさん（@_yukichi_kp_）。「お振込みのお願い平素は人事部業務にご協力いただき、誠にありがとうございます。2026年5月給与計算の結果、貴殿の給与に