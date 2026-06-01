一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（CEIPA）とTOYOTA GROUPによる共創プロジェクト『MUSIC WAY PROJECT』の一環として、グローバル音楽制作コライティングキャンプ『SONG BRIDGE 2026』が6月9日から11日の3日間にわたり開催される。 （関連：『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』エントリー作品発表会M!LK・乃木坂46ら登壇、渾身の“好きすぎて滅ポーズ”も） コライティングと