8月9日の平和祈念式典で、長崎市長が読み上げる平和宣言文の起草委員会が開かれ、原案が示されました。 被爆者や有識者が出席した起草委員会の冒頭、鈴木市長は「人類と核兵器は共存できない」というメッセージを、今年の平和宣言文の軸とすることを説明しました。 被爆者の体験や苦しみを紹介し、世界の指導者に一刻も早い紛争の解決と核廃絶を求める内容も盛り込んでいます。 （長崎大学核兵