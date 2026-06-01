事故の影響で、1日午後5時35分頃から西九州自動車道の波佐見・有田ICー三川内ICで上下線が通行止めになっています。 警察によりますと、1日午後2時半頃、佐世保市内に向かう軽乗用車が、上下線を仕切るワイヤロープに衝突したことを受けて、復旧に向けた緊急工事をしているということです。 軽乗用車を運転していた70代の男性にケガはありませんでした。 警察が事故の詳しい原因を調べています。