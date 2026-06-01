ホリプロと集英社「週刊プレイボーイ」がタッグを組んで実施したニューヒロイン発掘オーディション「ニューヒロインPROJECT」で審査員特別賞を受賞した小嶌こゆきさんがホリプロで活動を始めることがリリースされました。オーディション期間中は受験生だった彼女は、2025年4月に上京し都内の大学に進学。芸名も朝比奈こゆに一新し、芸能生活をスタートさせました。【動画】リンゴを素手でパカッ笑顔がまぶしい朝比奈こゆさん2025